السعودية تعلن خطف أحد مواطنيها في لبنان

قالت السعودية اليوم (الجمعة) إن أحد مواطنيها خُطف في لبنان وذلك وسط أزمة دبلوماسية بين البلدين.

ونصحت السعودية والكويت والإمارات والبحرين مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان وحثت من يقومون بزيارتها حاليا على مغادرتها على الفور مع ازدياد التوتر بشأن ما يعتبره البعض جبهة جديدة في التنافس الإقليمي بين السعودية وإيران.

وقال مسؤولون كبار بالحكومة اللبنانية إنهم يعتقدون أن السعودية تحتجز سعد الحريري الذي استقال من منصب رئيس الوزراء اللبناني خلال زيارة للسعودية قبل أيام.

وتقول الرياض إن الحريري حر وإنه قرر الاستقالة لأن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تتحكم في حكومته.

وأعلنت السفارة السعودية في بيروت خطف أحد السعوديين، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن اسمه وملابسات اختطافه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان السفارة قولها "إن السفارة تتواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات للإفراج عن المواطن السعودي المختطف من دون قيد ولا شرط في أقرب فرصة ممكنة".

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق قوله "إن سلامة وأمن المواطنين السعوديين والزائرين كما جميع المقيمين العرب والأجانب هي أولوية للسلطات اللبنانية بكافة مؤسساتها وأجهزتها".

وشدد الوزير على أن "العبث بالأمن والاستقرار في لبنان خط أحمر ممنوع تجاوزه" مضيفا أن "الأجهزة الأمنية مستنفرة للحيلولة دون أية محاولة لاستغلال الظرف السياسي الحالي".