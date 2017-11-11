الجيش المصري يقول إنه دمر سيارات لمهربي أسلحة على الحدود (فيديو)

قال الجيش المصري (السبت) إن طائراته الحربية دمرت عشر سيارات تحمل أسلحة وذخيرة وسلعا مهربة قرب الحدود مع ليبيا وقتلت من فيها.

ولوقت طويل تشعر مصر بالقلق من إدخال أسلحة وذخائر عبر حدودها الغربية الطويلة التي يصعب التحكم الكامل فيها لكن هجوما وقع على قوة أمنية في محافظة الجيزة الشهر الماضي وأعلنت منظمة لم تكن معروفة مسؤوليتها عنه باتت أبرز التحديات الأمنية في الصحراء الغربية المصرية.

وقال بيان للجيش، من دون أن يذكر تاريخ تدمير السيارات العشر: "قامت القوات الجوية بالتعامل معها وتدميرها تدميرا كاملا والقضاء على العناصر الموجودة بداخلها".

وتشن مصر حملة على جماعة مسلحة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة شمال سيناء قتلت مئات من قوات الجيش والشرطة منذ عام 2014 الذي شهد زيادة هجماتها.