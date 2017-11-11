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سياسة|فرنسا

إصابة 3 طلاب في حادث دهس متعمد بفرنسا

الشرطة في موقع الحادث
الشرطة في موقع الحادث
10/11/2017

صدم سائق سيارة "بشكل متعمد" عددا من المارة في تولوز جنوب غربي فرنسا (الجمعة) ما أسفر عن إصابة ثلاثة طلاب صينيين

 جروح أحدهم خطرة، حسب أجهزة القضاء والشرطة التي رفضت مسبقا فرضية العمل الإرهابي.

وقال المدعي العام  بيير-إيف كويو "تم إبلاغنا الساعة (14,45 ت غ) أن رجلا كان يقود سيارته دهس عمدا ثلاثة أشخاص".

وأضاف أن السائق "أشار إلى أنه كان يريد أن يصدم هؤلاء الأشخاص".

ولا تزال فرنسا تحت تأثير الصدمة جراء اعتداءات ارتُكبت أحيانا بالطريقة نفسها.

ولم يكن السائق البالغ 28 عاما مصنفا على لائحة الأشخاص الخطرين، بل كان ملاحقا بقضايا حق عام.

وأقدم السائق على دهس ثلاثة طلاب كانوا يجتازون ممرا للمشاة بحسب شرطة تولوز.   

وشدد المدعي العام على "السجل النفسي" للسائق، مشيرا إلى أنه كان موضوعا تحت المراقبة والرعاية العقلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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