البث الحي
سياسة

أردوغان ينتقد ضعف مواقف العالم الإسلامي حيال مأساة الروهينغيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
11/11/2017

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضعف مواقف العالم الإسلامي حيال المجازر التي يتعرض لها مسلمو الروهنغيا بإقليم أراكان غربي ميانمار.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي أمام مؤتمر شبابي في العاصمة أنقرة (الجمعة).

وتساءل أردوغان: "هل يشعر كل الشركاء في العالم الإسلامي بالمشاعر نفسها؟ لا يشعرون".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه طرح قضية مسلمي الروهينغيا خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، ولم يحضر الجلسة المعنية، سوى رئيسين من العالم الإسلامي، هو شخصياً والرئيس الإيراني، فضلا عن رئيسة وزراء بنغلاديش، ونائب الرئيس الإندونيسي، ورئيس وزراء باكستان.

وتابع: "هل الأمر بسيط إلى هذا الحد؟ مع الأسف، يُقتل مئات الآلاف من المسلمين، بينما لا يكترث آخرون لمقتل أشقائهم".

ومنذ 25 من أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية جرائم واعتداءات وحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، حسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة.

وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين قادمين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة باعتبارهم الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

غموض في الجزائر بعد شهر على تغيب الرئيس تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)