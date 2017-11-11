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سياسة

أردوغان يزور الكويت وقطر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
11/11/2017

قال المكتب الإعلامي للرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة رسمية إلى كل من الكويت وقطر خلال الفترة بين 13 و15 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأوضح بيان صادر عن المكتب أن الكويت ستكون أولى محطات الزيارة، ومن المقرر أن يتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

وأشار البيان إلى أن أردوغان سيتوجه من الكويت إلى قطر للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا التركية – القطرية بنسخته الثالثة.

وقال البيان إن من المقرر أن يبحث الرئيس التركي خلال لقاءاته مع المسؤولين في الكويت وقطر، العلاقات الثنائية بكافة جوانبها، فضلًا عن مستجدات دولية وإقليمية.

المصدر : الأناضول
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