أردوغان يزور الكويت وقطر

قال المكتب الإعلامي للرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة رسمية إلى كل من الكويت وقطر خلال الفترة بين 13 و15 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأوضح بيان صادر عن المكتب أن الكويت ستكون أولى محطات الزيارة، ومن المقرر أن يتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

وأشار البيان إلى أن أردوغان سيتوجه من الكويت إلى قطر للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا التركية – القطرية بنسخته الثالثة.

وقال البيان إن من المقرر أن يبحث الرئيس التركي خلال لقاءاته مع المسؤولين في الكويت وقطر، العلاقات الثنائية بكافة جوانبها، فضلًا عن مستجدات دولية وإقليمية.