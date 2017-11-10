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سياسة|لبنان

وزير الخارجية الفرنسي يعتقد أن الحريري حر الحركة في السعودية

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني
سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني
10/11/2017

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم (الجمعة) إنه يعتقد أن رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري لا يخضع للإقامة الجبرية في السعودية وليس هناك أي قيود على حركته.

وقال لو دريان لإذاعة أوروبا 1 "نعم، على حد علمنا. نعتقد أنه حر في تحركاته والمهم أنه يتخذ خياراته".

واجتمع سفير فرنسا مع الحريري أمس (الخميس) قبل زيارة لم تكن مقررة سلفا قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولم يتضح ما إذا كان ماكرون قد أجرى أي اتصال مع الحريري خلال الزيارة.

وأمس قال مسؤول الكبير في الحكومة اللبنانية إن لبنان يعتقد أن السعودية تحتجز رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري. مضيفا أن بلاده تتجه لدعوة دول عربية وأجنبية للضغط على الرياض لإعادته.

المصدر : رويترز
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