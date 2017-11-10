نصرالله: الحريري مُحتجز والسعودية تحرض إسرائيل على ضرب لبنان

اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة السعودية بـ "تحريض لإسرائيل" على ضرب لبنان.

وقال في خطاب نقلته محطات التلفزة اللبنانية إن لديه "معلومات" مفادها أن "السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان".

وأضاف أن "السعودية جاهزة لتقديم المليارات لإسرائيل لضرب لبنان".

وقال إن إسرائيل تناقش احتمال شن حرب على حزب الله، ألا أنه أكد استعداد حزبه للمواجهة.

وأضاف "نحن اليوم أشد وأقوى عودا، وأقسى عودا وأقوى وقودا، ونحذرهم من أي خطأ في الحسابات والتقدير، ومن أي خطوة ناقصة".

وحول استقالة الحريري اتهم نصر الله الرياض بـ "إجبار" رئيس الحكومة سعد الحريري على الاستقالة و"منعه" من العودة إلى لبنان

وقال نصرالله "الرجل محتجز في السعودية وممنوع من العودة إلى لبنان، هذا الأمر يجب أن يقال بوضوح وصراحة، رئيس حكومة لبنان محتجز في السعودية ولا يسمح له بالعودة إلى لبنان".

وأعلن الحريري الأسبوع الماضي من الرياض استقالته من رئاسة الحكومة في خطاب نقلته قناة العربية السعودية وحدها، وهاجم فيه بشدة حزب الله اللبناني وإيران.

ومنذ الاستقالة، سرت شائعات كثيرة حول وجود الحريري في "الإقامة الجبرية" في الرياض أو حتى توقيفه، لا سيما أنها ترافقت مع حملة توقيفات شملت شخصيات سعودية معروفة وأمراء.

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون الجمعة خلال لقاء مع القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري بعودة سعد الحريري إلى لبنان.

وأعرب عون خلال لقاء مع دبلوماسيين "عن قلقه لما يتردد عن الظروف التي تحيط بوضع الرئيس الحريري وضرورة جلائها"، وفق بيان المكتب الإعلامي الذي أضاف أنه ذكّر "أعضاء المجموعة بالاتفاقات الدولية التي ترعى العلاقات مع الدول والحصانات التي توفرها لأركانها".

ولم يقبل رئيس الجمهورية حتى الآن استقالة الحريري، على اعتبار أنه ينتظر عودته من السعودية لاستيضاح الأسباب، ويبني بالتالي "على الشيء مقتضاه".