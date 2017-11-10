مقتل معارض إيراني بارز في هجوم مسلح بهولندا

أعلنت الشرطة الهولندية (الخميس) مقتل المعارض الإيراني البارز، أحمد مولى نيسي، في مدينة لاهاي (الأربعاء).

جاء ذلك في بيان للشرطة الهولندية حول مقتل شخص مجهول الهوية في هجوم مسلح.

وقال متحدث شرطة لاهاي سينترال مارجيس إنه تم التأكد من أن الشخص المقتول هو نيسي، زعيم حركة النضال العربي لتحرير الأحواز المعارضة لطهران.

وأشار المتحدث إلى توقيف شخص في إطار التحقيقات حول حادثة القتل.

تجدر الإشارة أن الحركة المشار إليها تأسست في 1999، وهي مصنفة ضمن قوائم المنظمات الإرهابية في إيران، وتطالب باستقلال إقليم الأحواز، أو خوزستان (جنوب غرب) ذي الغالبية العربية.

ويبلغ عدد سكان الإقليم المذكور نحو 12 مليون نسمة، ويمتد على مساحة 375 ألف كلم مربع.

وتتهم عدة أطراف داخلية وخارجية الحكومة الإيرانية بالتمييز ضد السكان العرب، إذ تحظر عليهم تعلم اللغة العربية، وتحرمهم من المناصب الحكومية، كما مارست سياسات لتغيير الواقع الديموغرافي في مناطقهم منذ 1928.