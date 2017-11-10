مطالبات بالتحقيق في وفاة طفلة روهينغية سجينة بتايلند

طالبت منظمة حقوقية (الجمعة) بالتحقيق وبشكل فوري في حادث وفاة فتاة من الروهينغيا، 16 عاما، كانت قد قضت أكثر من ثلاث سنوات في السجن في تايلند بعد وصولها من ميانمار.

وتوفيت "زينب بي بي" في مستشفى محلي في الثاني من نوفمبر / تشرين الثاني الجاري بعد نقلها إلى هناك، عندما أصيبت بالإغماء ونزيف من أنفها وأذنيها في 27 من أكتوبر / تشرين أول أثناء وجودها في مركز لاحتجاز المهاجرين في منطقة ساداو بإقليم سونجخلا.

وأوضحت جماعة "فورتيفاي رايتس" المعنية بحقوق الإنسان في جنوب شرق آسيا أن سبب الوفاة كان نزيفا في المخ واعتلال جسدي جراء الإصابة بجلطة دموية.

وقال آمي سميث المدير التنفيذي للجماعة الحقوقية "بدلا من الحصول على أعلى مستوى من الرعاية والحماية كطفلة لاجئة، توفيت زينب بي بي خلف القضبان".

ونقلا عن روايات من محتجزين في مركز ساداو الواقع على بعد 940 كيلومترا جنوب بانكوك، ذكرت الجماعة الحقوقية أن المنشآت مكتظة وغير صحية وتفتقر إلى غذاء كاف وعلاج طبي مناسب.