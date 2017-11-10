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سياسة|لبنان

فرنسا تقول إنها تريد أن يكون سعد الحريري حرا في تحركاته

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني
سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني
10/11/2017

قالت وزارة الخارجية الفرنسية (الجمعة) إنها تريد أن يكون رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري حرا في تحركاته وقادرا بشكل كامل على القيام بدوره الحيوي في لبنان.

وقال ألكسندر جورجيني نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "سفيرنا في السعودية زار سعد الحريري في منزله لدى عودته من جولة قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة والتي أشار إليها وزير (الخارجية جان إيف لو دوريان) هذا الصباح".

وأضاف "كما قال الوزير، نتمنى أن يحصل سعد الحريري على كامل حريته في التحرك ويكون قادرا بشمل كامل على القيام بدوره الحيوي في لبنان".

وتختلف تصريحات المتحدث بعض الشيء عما قاله وزير الخارجية لراديو أوربا1 صباح الجمعة، حين أوضح أن ما تفهمه فرنسا هو أن الحريري حر في تحركاته وأنه من المهم أن يتخذ خياراته بنفسه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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(الجزير مباشر)
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