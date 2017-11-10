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شاهد: شينزو آبي يسقط في حفرة الغولف وسط تجاهل ترمب

10/11/2017

تداولت وسائل إعلام، فيديو يوثق لحظة سقوط شخص متدحرجا في حفرة غولف ويعتقد أنه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أثناء ممارسة رياضة الغولف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتفادى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إحراجاً أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعدما رصدته كاميرا عبر طائرة هيلوكوبتر وهو يسقط أرضاً من دون أن يتنبّه له الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبثت قناة طوكيو التليفزيونية اليابانية لاعب غولف ينزلق داخل الحفرة، وقالت إنه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ينزلق في حفرة الغولف ويتراجع واقفا.

وذكر تليفزيون طوكيو أن اللقطات الجوية التي التقطت فوق نادي "كاسوميغاسيكى" كانت لرئيس الوزراء الياباني الذى يبلغ من العمر 63 عاما وقد فقد التوازن وسقط إلى الخلف في الرمال عندما حاول القفز، ثم وقف وخرج ولم يظهر أي علامات إصابات.

من جانبها ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن الرجل الذي يظهر في الفيديو وهو يتعثر ويسقط أرضا هو رئيس الوزراء شينزو آبي، وقالت إن رئيس الوزراء الياباني سقط قبل أن يسارع إلى النهوض بحركة مماثلة لحركات النينغا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحادثة وقعت الأحد الماضي، على هامش زيارة ترمب لليابان في إطار جولة آسيوية قادته لكوريا الجنوبية والصين، إلا أن اللقطات انتشرت على مواقع التواصل الخميس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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