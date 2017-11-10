رئيس الصين لترمب: حضارة مصر أقدم منّا لكن حضارتنا متواصلة

اصطحب الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترمب أمس الأول (الأربعاء) في جولة بالمدينة المحرمة التي تعد من أهم معالم بكين.

ولم يكن من المتوقع الحديث عن التاريخ خلال اللقاء حتى ذكر ترمب أنه سمع أن التاريخ الصيني يعود إلى نحو 5 آلاف عام، وتدخل "شي" ليقول له إنه أكثر من ذلك.

وقال شي من خلال مترجم عندما كانوا يتنقلون داخل المدينة المحرمة "لدينا 63 آلف سنة بلغة مكتوبة".

لكن الرئيس الأمريكي ردّ قائلا : "أعتقد أن أقدم حضارة كما يقولون، هي في مصر منذ 8 آلاف عام".

وقال شي: "حضارة مصر قديمة أكثر من غيرها، لكن الحضارة المتواصلة الوحيدة في الصين".

واستطرد "نحن الشعب الأصلي، الشعر الأسود، الجلد الأصفر" ثم ضحك قائلا "نحن ندعو أنفسنا أحفاد التنين".

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنظيره الصيني ووصفه بأنه "يحظى باحترام كبير" اليوم (الجمعة) لدى مغادرته بكين إلى فيتنام مختتما زيارة وصفتها وسائل الإعلام الصينية بأنها وضعت "مخططا جديدا" للتعامل مع العلاقات الأمريكية الصينية والخلافات بين البلدين.

وضغط ترمب على الصين لفعل المزيد لكبح جماح كوريا الشمالية وقال إن التجارة الثنائية غير عادلة بالنسبة للولايات المتحدة لكنه أشاد بتعهد شي بزيادة انفتاح الصين على الشركات الأجنبية.

وأشرف الرئيسان كذلك على توقيع اتفاقات تجارية بنحو 250 مليار دولار لكن لم ترد أنباء عن تقدم يذكر بشأن شكاوى الشركات الأمريكية من الوصول إلى السوق الصينية أو تحقيقات الحكومة الأمريكية في قضايا مثل سرقة الملكية الفكرية.

وقبل قليل من توجهه إلى فيتنام، حيث يشارك في قمة زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، كتب ترمب على تويتر قائلا "اجتماعاتي مع الرئيس شي جين بينغ كانت بناءة للغاية فيما يتعلق بكل من التجارة وموضوع كوريا الشمالية".

وأضاف ترمب "إنه ممثل قوي لشعبه يحظى باحترام كبير. وجودي معه ومع السيدة بنج لي يوان كان أمرا رائعا". وكان يشير إلى زوجة شي.

وأعاد ترمب التأكيد على تعليقات أدلى بها في اليوم السابق بأنه لا يحمل الصين مسؤولية الصعوبات التجارية بين البلدين.

وقال "لا ألوم الصين وإنما عدم كفاءة الإدارات السابقة لسماحها للصين باستغلال الولايات المتحدة في مجال التجارة ما أوصل إلى مرحلة تفقد الولايات المتحدة فيها مئات المليارات من الدولارات.

كيف لي أن ألوم الصين لاستغلالها أناسا عاجزين عن الفهم والتعامل مع الأمور؟ لو كنت مكانها لفعلت الأمر نفسه!".

وأسهبت الصين في الاهتمام بترمب وزوجته ميلانيا خلال الزيارة حيث رافقهما شي شخصيا في جولة بالمدينة المحرمة وهي من أهم معالم بكين.

وأتى ترمب إلى الصين على تعهد بأن يطلب من شي لعب دور أكبر في السيطرة على كوريا الشمالية التي أغضبت تجاربها النووية والصاروخية المتكررة واشنطن وبكين على السواء.

ولم يذهب شي، على الأقل علنا، أبعد من التأكيد مجددا على عزم الصين على نزع السلاح النووي من خلال المحادثات.

وكتب سو زيو هوي من معهد الصين للدراسات الدولية التابع لوزارة الخارجية في تعليق في الصفحة الرئيسية للطبعة الدولية لصحيفة الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم قائلا إن التعاون الصيني الأمريكي هو الخيار الوحيد الصحيح لكلا البلدين.

وأضاف "مخطط جديد للعلاقات الصينية الأمريكية يتكشف تدريجيا".