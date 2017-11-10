البث الحي
سياسة|لبنان

جنبلاط يدعو لعودة الحريري من إقامته الجبرية أو الطوعية

السياسي الدرزي اللبناني البارز وليد جنبلاط
السياسي الدرزي اللبناني البارز وليد جنبلاط
10/11/2017

قال السياسي الدرزي اللبناني البارز وليد جنبلاط (الجمعة) إن الوقت حان لعودة سعد الحريري الذي استقال من منصبه رئيسا لوزراء لبنان (السبت) الماضي أثناء وجوده في السعودية.

وأضاف في "تغريدة" له على "تويتر": "بعد أسبوع من إقامة جبرية كانت أو طوعية آن الأوان لعودة الشيخ سعد والاتفاق معه على استكمال مسيرة البناء والاستقرار. وبالمناسبة لا بديل عنه".

كان الحريري قد أعلن استقالته على شاشات التلفزيون من السعودية قائلا إنه يخشى الاغتيال وهاجم إيران وحزب الله متهما إياهما بزرع الفتنة بين الدول العربية.

وجنبلاط شخصية بارزة في أقلية الدروز المؤثرة في لبنان، ودوره نافذ عادة في الصفقات السياسية بالبلاد.

وقال مسؤولان كبيران بالحكومة اللبنانية إنهما يعتقدان أن السعودية تحتجز الحريري.

وقال مصدر ثالث، وهو سياسي بارز وثيق الصلة بالحريري، إن السعودية أمرته بالاستقالة ووضعته قيد الإقامة الجبرية.

وقال مصدر رابع مطلع على الوضع إن السعودية تفرض قيودا على تحركاته.

ونفت الرياض التقارير التي أشارت لوجوده قيد الإقامة الجبرية.

وفي بيان تلفزيوني يشير إلى قلق عميق إزاء وضع الحريري، قال تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري (الخميس) إن عودته ضرورية للحفاظ على نظام الحكومة مشيرا إليه برئيس الوزراء والزعيم الوطني.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

غموض في الجزائر بعد شهر على تغيب الرئيس تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)