جنبلاط يدعو لعودة الحريري من إقامته الجبرية أو الطوعية

قال السياسي الدرزي اللبناني البارز وليد جنبلاط (الجمعة) إن الوقت حان لعودة سعد الحريري الذي استقال من منصبه رئيسا لوزراء لبنان (السبت) الماضي أثناء وجوده في السعودية.

وأضاف في "تغريدة" له على "تويتر": "بعد أسبوع من إقامة جبرية كانت أو طوعية آن الأوان لعودة الشيخ سعد والاتفاق معه على استكمال مسيرة البناء والاستقرار. وبالمناسبة لا بديل عنه".

كان الحريري قد أعلن استقالته على شاشات التلفزيون من السعودية قائلا إنه يخشى الاغتيال وهاجم إيران وحزب الله متهما إياهما بزرع الفتنة بين الدول العربية.

وجنبلاط شخصية بارزة في أقلية الدروز المؤثرة في لبنان، ودوره نافذ عادة في الصفقات السياسية بالبلاد.

وقال مسؤولان كبيران بالحكومة اللبنانية إنهما يعتقدان أن السعودية تحتجز الحريري.

وقال مصدر ثالث، وهو سياسي بارز وثيق الصلة بالحريري، إن السعودية أمرته بالاستقالة ووضعته قيد الإقامة الجبرية.

وقال مصدر رابع مطلع على الوضع إن السعودية تفرض قيودا على تحركاته.

ونفت الرياض التقارير التي أشارت لوجوده قيد الإقامة الجبرية.

وفي بيان تلفزيوني يشير إلى قلق عميق إزاء وضع الحريري، قال تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري (الخميس) إن عودته ضرورية للحفاظ على نظام الحكومة مشيرا إليه برئيس الوزراء والزعيم الوطني.