تيلرسون يعرب عن قلقه من "حملة السعودية على الفساد"

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الجمعة للصحفيين إن "حملة التطهير" التي يجريها ولي العهد السعودي تثير القلق ولا تزال غير واضحة لكن لا يبدو أنها تصل إلى حد اعتقالات جماعية.

جاءت تصريحات تيلرسون، الذي يرافق الرئيس دونالد ترمب في جولته الآسيوية، بعد محادثات أجراها مع نظيره السعودي هذا الأسبوع.

وعزز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبضته على السلطة من خلال "حملة لمكافحة الفساد" شملت احتجاز أمراء ووزراء ومستثمرين بينهم الملياردير الوليد بن طلال أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة. وتم احتجازه ضمن 11 أميرا وأربعة وزراء وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين.

وقال تيلرسون ردا على سؤال بشأن حملة التطهير السعودية إنه تحدث مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بشأن الموقف يوم الأربعاء وإن الحملة الأخيرة لم تصل إلى حد اعتقالات رسمية.

وتابع تيلرسون يقول "بناء على تلك المحادثة، فإن النوايا وراء (الحملة) طيبة. وحجم تأثيرها ليس معروفا بعد"، مضيفا أن الموقف "لا يزال غامضا بعض الشيء".

وقال "بحسب فهمي فإنهم يصفون (الحملة) بأنها ليست اعتقالات في هذه المرحلة… إنها تثير بعض المخاوف حتى نرى بشكل أوضح كيف سيجري التعامل مع هؤلاء الأفراد".

وتتناقض وجهة نظر تيلرسون مع موقف ترمب الذي أشاد بالحملة السعودية وعبر عن ثقته في الملك وولي العهد.