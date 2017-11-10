تيلرسون يحذر دول المنطقة من استخدام لبنان ساحة حرب بالوكالة

حذر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الدول والجماعات من استخدام لبنان أداة لشن حرب أخرى أكبر بالوكالة في الشرق الأوسط قائلا إن الولايات المتحدة تؤيد بقوة استقلال لبنان.

وقال تيلرسون في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة "لا يوجد مكان أو دور شرعي في لبنان لأية قوات أجنبية أو فصائل أو عناصر مسلحة غير قوات الأمن الشرعية في الدولة اللبنانية".

ونقل تقرير لممثل عن وكالات أنباء عن تيلرسون قوله إنه لا يوجد ما يشير إلى أن سعد الحريري، الذي أعلن استقالته من رئاسة وزراء لبنان في مطلع الأسبوع، محتجز في السعودية رغما عنه، مضيفا أن واشنطن تراقب الموقف.

وقال تيلرسون إن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أكد له أن الحريري اتخذ قرار الاستقالة "بإرادته".

وأضاف أن الولايات المتحدة تراقب الموقف "بعناية شديدة" وتدعم "حكومة لبنان الشرعية" و"تطالب الأطراف الخارجية الأخرى بعدم التدخل فيه".

وقال تيلرسون "إذا كان سيتنحى، كما أفهم الأمر، فعليه العودة إلى لبنان لجعل (الاستقالة) رسمية. آمل أن يفعل ذلك إذا كانت نيته لا تزال التنحي وذلك حتى تتمكن الحكومة اللبنانية من أداء مهامها كما ينبغي".