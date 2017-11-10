الخارجية الأمريكية ترفض التصريح عن وضع الحريري في السعودية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية (الخميس) إن الوزير ريكس تيلرسون تحدث إلى نظيره السعودي عادل الجبير بشأن الموقف في المملكة بعد حملة أدت إلى احتجاز العشرات.

وأوضحت هيذر ناورت أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الرياض التقى الأربعاء بسعد الحريري الذي استقال من رئاسة وزراء لبنان، ولدى سؤالها عن تقارير عن احتجاز الحريري في السعودية رفضت ناورت الإفصاح عن موقع عقد الاجتماع أو الإدلاء بالمزيد من التصريحات عن وضع الحريري، ووصفت المحادثات بأنها "محادثات حساسة وخاصة ودبلوماسية".

وقالت ناورت إن تيلرسون ،في محادثاته مع الجبير (الخميس) دعا الحكومة السعودية إلى القيام بأية ملاحقات قضائية بشأن الفساد "بطريقة عادلة وشفافة".

واعتقلت السعودية عشرات الأفراد من الأسرة الحاكمة ومسؤولين ورجال أعمال في حملة بدأت يوم السبت. ويواجهون اتهامات تتراوح من غسل الأموال إلى الابتزاز.

وباركت إدارة الرئيس دونالد ترمب "عملية التطهير" لتزيد بذلك من قوة كبيرة في العلاقات بين البلدين شهدها عهده وتحركها أمور من بينها تصميم كلا الحكومتين على مواجهة قوة إيران الإقليمية المتنامية.

ويرى خبراء كثيرون الحملة تحركا من جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس هيئة جديدة لمكافحة الفساد، لجمع مزيد من السلطات في يده للقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ولضمان خلافة والده الملك سلمان بن عبد العزيز.