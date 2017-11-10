الاتحاد الأوربي وإيران يدافعان عن الاتفاق النووي

دافع مسؤولان بارزان من الاتحاد الأوربي وإيران (الجمعة) عن الاتفاق الذي يقيد برنامج طهران النووي في مواجهة انتقادات حادة للاتفاق من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي فيدريكا موغيريني في مؤتمر صحفي في أوزبكستان إن الاتفاق "إنجاز كبير للدبلوماسية الأوربية والدولية متعددة الأطراف".

وأضافت أن "الاتحاد الأوربي سيعمل على ضمان مواصلة الالتزام بالاتفاق بشكل كامل من كل الأطراف وبكل أجزائه".

كان الرئيس الأمريكي قد وجه ضربة للاتفاق في 13 من أكتوبر/تشرين الأول حين رفض التصديق على أن إيران ملتزمة به، رغم أن المفتشين الدوليين أكدوا التزامها. ووافقت طهران بموجب الاتفاق على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.

وأمام الكونغرس مهلة حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول ليقرر ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي تقرر رفعها بموجب الاتفاق.

وتحدث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أيضا (الجمعة) في مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في سمرقند بشأن الأمن والتنمية في منطقة وسط آسيا.

وقال ظريف "أثبتنا عمليا امتثالنا لمبدأ منع الانتشار ونزع السلاح النووي من خلال التمسك بالاتفاق النووي وتنفيذ كل التزاماتنا التي تنص عليها خطة العمل المشتركة الشاملة" في إشارة للاسم الرسمي للاتفاق.