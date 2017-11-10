البث الحي
سياسة

الاتحاد الأوربي وإيران يدافعان عن الاتفاق النووي

فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
10/11/2017

دافع مسؤولان بارزان من الاتحاد الأوربي وإيران (الجمعة) عن الاتفاق الذي يقيد برنامج طهران النووي في مواجهة انتقادات حادة للاتفاق من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي فيدريكا موغيريني في مؤتمر صحفي في أوزبكستان إن الاتفاق "إنجاز كبير للدبلوماسية الأوربية والدولية متعددة الأطراف".

وأضافت أن "الاتحاد الأوربي سيعمل على ضمان مواصلة الالتزام بالاتفاق بشكل كامل من كل الأطراف وبكل أجزائه".

كان الرئيس الأمريكي قد وجه ضربة للاتفاق في 13 من أكتوبر/تشرين الأول حين رفض التصديق على أن إيران ملتزمة به، رغم أن المفتشين الدوليين أكدوا التزامها. ووافقت طهران بموجب الاتفاق على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.

وأمام الكونغرس مهلة حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول ليقرر ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي تقرر رفعها بموجب الاتفاق.

وتحدث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أيضا (الجمعة) في مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في سمرقند بشأن الأمن والتنمية في منطقة وسط آسيا.

وقال ظريف "أثبتنا عمليا امتثالنا لمبدأ منع الانتشار ونزع السلاح النووي من خلال التمسك بالاتفاق النووي وتنفيذ كل التزاماتنا التي تنص عليها خطة العمل المشتركة الشاملة" في إشارة للاسم الرسمي للاتفاق.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

غموض في الجزائر بعد شهر على تغيب الرئيس تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)