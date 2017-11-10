استطلاع: أغلب الأمريكيين يعارضون منح التأشيرات بطريقة القرعة

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة رويترز/إبسوس أن أغلب الأمريكيين يعارضون استخدام نظام القرعة لمنح مهاجرين إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

لكن الاستطلاع أظهر أن أغلب الأمريكيين يؤيدون السماح للمهاجرين بالحصول على البطاقة الخضراء عبر رعاية شركات توظيف أمريكية لهم.

وأظهر الاستطلاع الذي نشر الخميس أن 25% فقط من المشاركين يؤيدون السماح للمهاجرين بالحصول على إقامة دائمة عبر نظام القرعة فيما عارض ذلك 60%.

ونظام قرعة البطاقة الخضراء، والذي يدعى أيضا برنامج "التنوع في التأشيرات"، يهدف إلى تنويع المهاجرين الوافدين للولايات المتحدة من خلال طرح 50 ألف تأشيرة هجرة كل عام لمواطني دول لا ترسل الكثير من الناس للولايات المتحدة.

وحث ترامب الكونغرس على إلغاء قرعة تنويع التأشيرات التي تعرضت لانتقادات بسبب إمكانية التحايل فيها واحتمال تشكيلها تهديدا للأمن القومي.

وأظهر الاستطلاع تأييد 70% من المشاركين في الاستطلاع للسماح للأزواج والزوجات الأجانب لمواطنين أمريكيين بالحصول على إقامات دائمة، كما يؤيد 61% السماح للمهاجرين بالحصول عليها عبر العمل لصالح شركات ومؤسسات أمريكية.

وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت باللغة الانجليزية في أنحاء الولايات المتحدة وشمل 1278 شخصا بالغا.