أول تعليق رسمي إثيوبي حول اعتقال "العمودي" في السعودية

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، مساء الخميس، أن بلاده تتابع عن كثب أنباء توقيف رجل الأعمال السعودي-الإثيوبي "محمد حسين العمودي".

وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين ،عن اعتقاده بأن هذا التوقيف "لن يؤثر" على استثمارات الرجل في البلاد.

وجاء التعقيب في مؤتمر صحفي عقده ديسالين، لوسائل الإعلام الإثيوبية حول الأوضاع الراهنة في بلاده حسب التلفزيون الإثيوبي الرسمي .

ويُعد ذلك أول تعليق رسمي إثيوبي حول ما أوردته وسائل إعلام سعودية حول توقيف العمودي الذي يُعد أحد أبرز الوجوه السعودية البارزة في مجال الاستثمارات بإثيوبيا وله عدة مشروعات أخرى في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب، وزراعة وإنتاج البن والأرز.

ويعتبر العمودي، المولود في إثيوبيا لأب سعودي، المساهم الرئيسي في سد النهضة،حيث أعلن مسبقًا عن تبرعه بـ88 مليون دولار لصالح بناء السد، ويشارك في إنشائه من خلال مصنعي إسمنت في إثيوبيا، يتم توريد معظم إنتاجهما لإنشاء السد.

وقبل أيام، أوقفت السلطات السعودية 11 أميرًا و4 وزراء حاليين، وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال المال والأعمال، الذين ورد من بينهم اسم العمودي على خلفية تورطهم في قضايا فساد، حسب وسائل إعلام سعودية‎.

وفي وقت سابق اليوم، كشف الشيخ سعود المعجب، النائب العام السعودي، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد (أعلن عنها السبت الماضي)، أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية قضايا فساد 208، تم إطلاق سراح 7 منهم، لعدم وجود أدلة كافية، دون أن يفصح عن هوية الموقوفين، أو المفرج عنهم، حسب الوكالة الرسمية.