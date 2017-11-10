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سياسة

أمريكا: إيران قدمت مساعدة لشن هجمات صاروخية من اليمن

جيفري هاريجيان قائد وحدة جنوب غرب آسيا بالقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية
جيفري هاريجيان قائد وحدة جنوب غرب آسيا بالقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية
10/11/2017

قال جيفري هاريجان قائد وحدة جنوب غرب آسيا بالقيادة المركزية للقوات الجوية الجمعة إن إيران قدمت مساعدة لشن هجمات بصواريخ باليستية من اليمن.

وأضاف هاريجان للصحفيين خلال زيارة لدبي إن من المهم إيجاد حلول دبلوماسية للتوتر الذي يخيم على لبنان، لا خوض حرب.

ومضى يقول "ما شاهدناه بوضوح بعد الهجمات بصواريخ باليستية أن هذه الصواريخ تحمل علامات تدل على إيران.. كان هذا واضحا".

وتابع هاريجان "بالنسبة لي، فيما يتعلق بمن الذي يقدم هذه الصواريخ وتلك القدرات، هذا يشير إلى إيران".

وتقود السعودية التحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في حربها ضد جماعة الحوثيين، وقد اعترضت المملكة العديد من الصواريخ التي أطلقت من جارتها الجنوبية.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت قبل أيام صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه العاصمة الرياض.

وأسقط الصاروخ قرب مطار الملك خالد على مشارف المدينة ولم يتسبب في سقوط ضحايا.

واتهمت الحكومة السعودية أيضا لبنان وجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية بإعلان الحرب على المملكة. ونصحت الحكومة السعودية رعاياها في لبنان بمغادرة البلاد فورا.

وقال هاريجان "فيما يتعلق بلبنان، أعتقد أن الهدف هو السعي لإيجاد حلول دبلوماسية".

وأضاف يقول "لا أود الخوض في تفاصيل بشأن تعامل المملكة مع الأمر لكن أعتقد أننا سنتمكن من إيجاد حل لهذه المشكلة سيسمح للجهود الدبلوماسية بتحقيق النجاح دون الدخول في حرب".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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