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سياسة

مشاريع نفط وغاز بين روسيا وإيران بقيمة 30 مليار دولار

1/11/2017

أعلنت روسيا وإيران التوقيع على اتفاق للعمل بمشاريع في إيران تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار.

وقال إيغور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت اليوم الأربعاء إن الشركة الروسية العملاقة المنتجة للنفط وقعت مع شركة النفط الوطنية الإيرانية على اتفاق إطار للعمل معا في عدد من المشاريع "الإستراتيجية" في إيران باستثمارات تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار.

ومن شأن التعاون المحتمل مع إيران أن يعزز بشكل أكبر موقف روسنفت في الشرق الأوسط بعد أن فازت الشركة بالفعل بعدد من الصفقات في المنطقة بما في ذلك الاستحواذ على حصة أغلبية في خط الأنابيب الرئيسي لكردستان العراق.

ويبدو أن هذه الصفقات التي أبرمت مؤخرا تأتي في إطار استراتيجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستعادة النفوذ السياسي والاقتصادي لموسكو في المنطقة الذي ضعف جراء انهيار الاتحاد السوفيتي.

ووقع اتفاق الإطار للعمل مع إيران أثناء زيارة بوتين للجمهورية الإسلامية اليوم الأربعاء.

وقال سيتشن إن الاتفاق يمهد الطريق أمام وثائق ملزمة قانونا ستوقع في غضون عام. وأضاف أن الإنتاج من المشروعات المشتركة من المتوقع أن يصل في ذروته إلى 55 مليون طن سنويا (1.1 مليون برميل يوميا).

وأبلغ سيتشن الصحفيين "نحن نتحدث عن بضعة حقول للنفط والغاز سيجري تطويرها مع شركائنا" مضيفا أن روسنفت دعت إيران إلى تطوير مشاريع بحرية ومشاريع أخرى في روسيا.

ولم يتضح كيف سيجري تقسيم الاستثمارات بين الشركتين.

وتنفذ روسيا وإيران، التي تعاني ضائقة مالية، منذ وقت طويل اتفاقات للنفط والغاز بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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