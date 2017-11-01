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سياسة|بريطانيا

ماي: سنتخذ إجراءات عند وجود أدلة على انتهاكات جنسية في البرلمان

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
1/11/2017

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الأربعاء إنه سيتم اتخاذ إجراء عند وجود ادعاءات وأدلة على سلوك جنسي غير لائق في البرلمان.

وأضافت ماي للنواب "أنا شديدة الوضوح بشأن أننا سنتخذ إجراءات ضد هؤلاء عندما نرى مزاعم وعندما توجد أدلة على حدوث سوء سلوك".

من ناحية أخرى، قالت ماي إنها تأخذ تقارير تتحدث عن تدخل روسي في الاستفتاء على خروج بلدها من الاتحاد الأوروبي على محمل الجد مع التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة بشأن ما تردد عن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2016.

وقالت لجنة الانتخابات البريطانية في وقت سابق اليوم الأربعاء إنها فتحت تحقيقا بشأن تمويل الحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي.

وقالت ماي في البرلمان "نأخذ مسائل التدخل الروسي أو محاولات التدخل الروسية في العمليات الانتخابية أو في العمليات الديمقراطية لأي دولة بجدية شديدة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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