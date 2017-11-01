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سياسة

لاجئون عرب يعودون إلى بلادهم بعد قضاء 3 أشهر على عبارة

1/11/2017

قالت شركة تشغل عبارة اليوم الأربعاء إنه جرى ترحيل 12 مهاجرا من شمال أفريقيا كانوا مسافرين خلسة بعد أن ظلوا على العبارة التي كانت تسافر بين تركيا وأوكرانيا لمدة ثلاثة أشهر.

وفي ظل عدم رغبة السلطات التركية أو الأوكرانية في استقبالهم ظل الرجال محتجزين في كبائنهم بينما استمرت العبارة في نقل البضائع والركاب بين اسطنبول وأوديسا.

وقالت شركة (دي.إف.دي.إس) الدنمركية التي تملك العبارة وتشغلها إن قوة مهام خاصة شكلتها وزارة الخارجية الدنمركية ساهمت في التوصل لحل دبلوماسي حتى يتسنى للرجال العودة لبلادهم.

وصعد هؤلاء الرجال إلى العبارة من خلال الاختباء في مقطورات تحمل بضائع من تركيا وكان ستة منهم من الجزائر وقد أعيدوا إلى بلدهم في 29 أكتوبر تشرين الأول بينما كان الستة الآخرون من المغرب وعادوا لبلدهم اليوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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