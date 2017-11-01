قطر: قصف درنة جريمة شنيعة ومروعة

أعربت دولة قطر عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للقصف الذي استهدف مدينة درنة شرقي ليبيا، الاثنين، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ووصفت وزارة الخارجية القطرية، في بيان (الثلاثاء)، هذا القصف بأنه "جريمة شنيعة ومروعة"، وأكدت الخارجية "دعم دولة قطر الكامل لمطالب حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) بإجراء تحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة مرتكبيها".

وجدد البيان "رفض دولة قطر لأية هجمات مباشرة أو عشوائية ضد المدنيين باعتبارها مخالفة للقانون الإنساني الدولي".

وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

ويوم الاثنين، استهدفت المدينة، الواقعة شرقي ليبيا، بقصف جوي نفذه طيران مجهول، ما أسفر عن سقوط 17 قتيلًا، وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الثلاثاء، إنه خاطب مجلس الأمن الدولي للتدخل والتحقيق في القصف الجوي الذي نفذه طيران مجهول، على درنة.

ودرنة هي المدينة الوحيدة شرقي ليبيا غير الخاضعة لسيطرة قوات مجلس النواب في طبرق، التي يقودها خليفة حفتر، لكنها تحاصرها منذ 3 أعوام لمحاولة السيطرة عليها. ويسيطر على المدينة "مجلس شورى مجاهدي درنة" منذ طرده تنظيم الدولة منها عام 2015.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الغارات، نفت قوات حفتر صلتها بالغارات الجوية، في حين اتهم مسؤولون سياسيون وأمنيون في ليبيا مصر وقوات حفتر بالوقوف وراء الهجوم.