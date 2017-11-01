البث الحي
سياسة|ليبيا

قطر: قصف درنة جريمة شنيعة ومروعة

تشييع جنازة قتلى الغارة على درنة
تشييع جنازة قتلى الغارة على درنة
1/11/2017

أعربت دولة قطر عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للقصف الذي استهدف مدينة درنة شرقي ليبيا، الاثنين، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ووصفت وزارة الخارجية القطرية، في بيان (الثلاثاء)، هذا القصف بأنه "جريمة شنيعة ومروعة"، وأكدت الخارجية "دعم دولة قطر الكامل لمطالب حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) بإجراء تحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة مرتكبيها".

وجدد البيان "رفض دولة قطر لأية هجمات مباشرة أو عشوائية ضد المدنيين باعتبارها مخالفة للقانون الإنساني الدولي".

وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

ويوم الاثنين، استهدفت المدينة، الواقعة شرقي ليبيا، بقصف جوي نفذه طيران مجهول، ما أسفر عن سقوط 17 قتيلًا، وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الثلاثاء، إنه خاطب مجلس الأمن الدولي للتدخل والتحقيق في القصف الجوي الذي نفذه طيران مجهول، على درنة.

ودرنة هي المدينة الوحيدة شرقي ليبيا غير الخاضعة لسيطرة قوات مجلس النواب في طبرق، التي يقودها خليفة حفتر، لكنها تحاصرها منذ 3 أعوام لمحاولة السيطرة عليها. ويسيطر على المدينة "مجلس شورى مجاهدي درنة" منذ طرده تنظيم الدولة منها عام 2015.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الغارات، نفت قوات حفتر صلتها بالغارات الجوية، في حين اتهم مسؤولون سياسيون وأمنيون في ليبيا مصر وقوات حفتر بالوقوف وراء الهجوم.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

بريطانيا تعتمد لقاحا مضادا لفيروس كورونا خلال أيام

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

قطر تدين مقتل فخري زاده وتدعو إيران إلى ضبط النفس

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري (الجزيرة)

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)