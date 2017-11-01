قطر: قصف إسرائيل لغزة امتداد لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني

أعربت دولة قطر ، مساء الثلاثاء، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للقصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن القصف يمثل "امتدادًا للجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة يائسة لعرقلة جهوده لاسترداد حقوقه المشروعة".

وجدد البيان "دعم دولة قطر الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره، واسترداد كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

تجدر الإشارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت يوم الاثنين قصف نفق قرب حدود غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في اليوم ذاته، مقتل 8 فلسطينيين، وإصابة 12 آخرين، جراء القصف.