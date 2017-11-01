البث الحي
سياسة

قطر: قصف إسرائيل لغزة امتداد لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني

وزارة الخارجية القطرية
وزارة الخارجية القطرية
1/11/2017

أعربت دولة قطر ، مساء الثلاثاء، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للقصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن القصف يمثل "امتدادًا للجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة يائسة لعرقلة جهوده لاسترداد حقوقه المشروعة".

وجدد البيان "دعم دولة قطر الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره، واسترداد كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

تجدر الإشارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت يوم الاثنين قصف نفق قرب حدود غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في اليوم ذاته، مقتل 8 فلسطينيين، وإصابة 12 آخرين، جراء القصف.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

بريطانيا تعتمد لقاحا مضادا لفيروس كورونا خلال أيام

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

قطر تدين مقتل فخري زاده وتدعو إيران إلى ضبط النفس

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري (الجزيرة)

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)