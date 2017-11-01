قتلى وجرحى جراء حادث دهس وإطلاق نار في مانهاتن

قالت شرطة مدينة نيويورك إن عددا من الناس لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر عندما دهست سيارة مجموعة من الأشخاص في طريق مخصص للدراجات على نهر هدسون بمنطقة مانهاتن الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الحادث أسفر عن مقتل 8 وإصابة عشرات آخرين.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إن مركبة صدمت مركبة أخرى ثم خرج سائق إحدى السيارتين ومعه أسلحة نارية لكن الشرطة أصابته بالرصاص.

وقالت الشرطة إنها اقتادت المشتبه به إلى مركز احتجاز.

وقال شاهد للقناة السابعة بشبكة إيه.بي.سي إنه رأى شاحنة "بيك أب بيضاء" تسير جنوبا بأقصى سرعتها على طريق للدراجات بامتداد طريق "ويست سايد" السريع وصدمت عددا من الناس.

وأظهر تسجيل فيديو جرى تصويره من موقع الحادث على ما يبدو ونشر على الإنترنت دراجات متناثرة على طريق الدراجات وشخصين يرقدان على الأرض.

وقال مكتب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن الحاكم توجه إلى مسرح الحادث.

وأكد مصدران بالحكومة الأمريكية أن السلطات تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي.

وقال المصدران إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) انضم لشرطة مدينة نيويورك في التحقيق في ملابسات الحادث.