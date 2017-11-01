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سياسة|أمريكا

قتلى وجرحى جراء حادث دهس وإطلاق نار في مانهاتن

شاحنة في موقع حادث الدهس بمانهاتن
شاحنة في موقع حادث الدهس بمانهاتن
31/10/2017

قالت شرطة مدينة نيويورك إن عددا من الناس لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر عندما دهست سيارة مجموعة من الأشخاص في طريق مخصص للدراجات على نهر هدسون بمنطقة مانهاتن الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الحادث أسفر عن مقتل 8 وإصابة عشرات آخرين.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إن مركبة صدمت مركبة أخرى ثم خرج سائق إحدى السيارتين ومعه أسلحة نارية لكن الشرطة أصابته بالرصاص.

وقالت الشرطة إنها اقتادت المشتبه به إلى مركز احتجاز.

وقال شاهد للقناة السابعة بشبكة إيه.بي.سي إنه رأى شاحنة "بيك أب بيضاء" تسير جنوبا بأقصى سرعتها على طريق للدراجات بامتداد طريق "ويست سايد" السريع وصدمت عددا من الناس.

وأظهر تسجيل فيديو جرى تصويره من موقع الحادث على ما يبدو ونشر على الإنترنت دراجات متناثرة على طريق الدراجات وشخصين يرقدان على الأرض.

وقال مكتب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن الحاكم توجه إلى مسرح الحادث.

وأكد مصدران بالحكومة الأمريكية أن السلطات تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي.

وقال المصدران إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) انضم لشرطة مدينة نيويورك في التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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