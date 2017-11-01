ضربة جوية للتحالف تقتل 29 شخصا في اليمن

نقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان قوله إن ضربة جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية أسقطت 21 قتيلا في سوق شعبي شمال اليمن الأربعاء.

لكن مصادر طبية ذكرت أن 29 قتيلا سقطوا في الغارة الجوية التي استهدفت سوقا شعبية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وحوّل الهجوم، الذي وقع في مديرية سحار على الحدود مع السعودية، السوق إلى كومة من الصفائح الملتوية. وجمعت الفرق الطبية الجثث ورصتها إلى جوار بعضها.

وشن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية آلاف الضربات الجوية على مليشيا الحوثي المسلحة في اليمن والتي تنحدر من محافظة صعدة وتسيطر الآن على معظم مناطق البلاد.

ولم تحقق الحرب المستمرة منذ عامين ونصف هدفها حتى الآن وهو إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة.

وتسبب الصراع في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وأسفر عن مقتل عشرة آلاف شخص على الأقل.