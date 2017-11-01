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سياسة

شاهد: مظاهرات في إريتريا بعد اعتقال مدير مدرسة إسلامية

1/11/2017

شهدت العاصمة الإريترية أسمرة مظاهرات احتجاجية بعد اعتقال السلطات لرئيس مجلس إدارة مدرسة إسلامية بتهمة رفض تنفيذ أوامر حكومية تحظر الحجاب وتمنع تدريس التربية الإسلامية بالمدرسة.

واندلعت المظاهرات في أسمرة على خلفية ما تردد عن محاولة السلطات الإريترية السيطرة على مدرسة الضياء الإسلامية؛ مما أدى إلى خروج الطلاب والأهالي للاحتجاج.

ويقدر عدد طلاب المدرسة بنحو ثلاثة آلاف طالب وطالبة.

وحثت السفارة الأمريكية في إريتريا رعاياها على تجنب التجول وسط العاصمة أسمرة، بسبب إطلاق نار خلال اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن.

وقالت السفارة إن الشرطة تنتشر بكثافة في العاصمة رغم سلمية المظاهرات.

وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عناصر من الأمن تطارد محتجين، بينما سُمع دوي إطلاق الرصاص.

وقال مدير مكتب الجزيرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا محمد طه توكل إن المتظاهرين في أسمرة يطالبون بإطلاق  سراح رئيس مجلس إدارة مدرسة الضياء الإسلامية الشيخ موسى محمد نور، والتراجع عن القرارات التي اتخذتها الحكومة، مشيرا إلى أنها أول مظاهرة في تاريخ إريتريا.

وأضاف أن المظاهرات تعكس -بحسب مراقبين- حالة التذمر العامة التي تعيشها إريتريا.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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