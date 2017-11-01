شاهد: اللقطات الأولى لمنفذ هجوم مانهاتن

كشف مقطع فيديو التقط من موقع هجوم مانهاتن منفذ الهجوم وهو يحاول الهرب عقب تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وكان منفذ الهجوم، الذي لم تعلن السلطات عن هويته، يقود شاحنة صغيرة عندما اقتحم ممرا للدراجات في مانهاتن بنيويورك بعد ظهر الثلاثاء في هجوم وصفته السلطات بأنه إرهابي.

ورفضت الشرطة الكشف عن هوية الجاني، لكنها كشفت عن صورة له، بينما قال مسؤولون مطلعون على التحقيقات إنه يدعى "سيف الله سيبوف". وقالت وسائل إعلام أمريكية إنه من أصول أوزبكية ودخل إلى الولايات المتحدة عام 2010.

وقال جيمس أونيل، مفوض شرطة نيويورك، إن الشرطة أطلقت النار على السائق الذي يبلغ من العمر 29 عاما فأصابته في البطن واعتقلته بعد أن صدم بالشاحنة حافلة مدرسية ثم ترجل عنها محاولا الهرب.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إن مركبة صدمت مركبة أخرى ثم خرج سائق إحدى السيارتين ومعه أسلحة نارية لكن الشرطة أصابته بالرصاص. وقالت الشرطة إنها اقتادت المشتبه به إلى مركز احتجاز.

وقال شاهد للقناة السابعة بشبكة "إيه بي سي" إنه رأى شاحنة بيك أب بيضاء تسير جنوبا بأقصى سرعتها على طريق للدراجات بامتداد طريق ويست سايد السريع وصدمت عددا من الناس.

وقال الشاهد إنه سمع نحو تسع أو عشر طلقات نارية لكنه لم يعرف مصدرها.

وأظهر تسجيل فيديو جرى تصويره من موقع الحادث على ما يبدو ونشر على الإنترنت دراجات متناثرة على طريق الدراجات وشخصين يرقدان على الأرض.

ووصف المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الحادث بأنه "عمل إرهابي على الأرجح".

ورجح حاكم نيويورك أندرو كومو أن يكون المشتبه به قد تصرف من تلقاء نفسه.

ووصف رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو الهجوم بأنه "عمل إرهابي جبان".

والهجوم مماثل لعدة هجمات شهدتها أوروبا العام الماضي.