شاهد: السفير الإسرائيلي بالقاهرة يزور ضريح "أبو حصيرة"

قام السفير الإسرائيلي في القاهرة دافيد جوفرين بزيارة ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة، في أول زيارة من نوعها يقوم بها سفير إسرائيلي لهذا الضريح منذ عام 2011.

وقالت صفحة "إسرائيل في مصر" على فيسبوك، وهي صفحة تابعة للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة، إن السفير جوفرين توجه من مدينة دمنهور التي يقع بها الضريح إلى محافظة الإسكندرية شمال البلاد، إذ قام بزيارة مكاتب الطائفة اليهودية والمعبد الكبير "إلياهو هانبي"، حيث شاهد الترميمات التي تقوم بها الحكومة المصرية.

وأضافت أن الزيارة شملت أيضا اجتماعا بين السفير وطاقم السفارة بالجالية الدبلوماسية ورجال أعمال.

وقال جوفرين إن الحاخام يعقوب أبو حصيرة "توفي في مدينة دمنهور في طريقه من المغرب إلى الأراضي المقدسة".

وقالت صفحة "إسرائيل في مصر" إن السفير استمع من مهندسين وممثلين عن وزارة الآثار المصرية ومن رئيس الطائفة اليهودية يوسف بن غاؤون إلى شرح عن الترميمات التي تقوم بها الحكومة المصرية للمعبد اليهودي "إلياهو هانبي".