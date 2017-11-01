البث الحي
سياسة

شاهد: السفير الإسرائيلي بالقاهرة يزور ضريح "أبو حصيرة"

1/11/2017

قام السفير الإسرائيلي في القاهرة دافيد جوفرين بزيارة ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة، في أول زيارة من نوعها يقوم بها سفير إسرائيلي لهذا الضريح منذ عام 2011.

وقالت صفحة "إسرائيل في مصر" على فيسبوك، وهي صفحة تابعة للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة، إن السفير جوفرين توجه من مدينة دمنهور التي يقع بها الضريح إلى محافظة الإسكندرية شمال البلاد، إذ قام بزيارة مكاتب الطائفة اليهودية والمعبد الكبير "إلياهو هانبي"، حيث شاهد الترميمات التي تقوم بها الحكومة المصرية.

وأضافت أن الزيارة شملت أيضا اجتماعا بين السفير وطاقم السفارة بالجالية الدبلوماسية ورجال أعمال.

وقال جوفرين إن الحاخام يعقوب أبو حصيرة "توفي في مدينة دمنهور في طريقه من المغرب إلى الأراضي المقدسة".

وقالت صفحة "إسرائيل في مصر" إن السفير استمع من مهندسين وممثلين عن وزارة الآثار المصرية ومن رئيس الطائفة اليهودية يوسف بن غاؤون إلى شرح عن الترميمات التي تقوم بها الحكومة المصرية للمعبد اليهودي "إلياهو هانبي".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بريطانيا تعتمد لقاحا مضادا لفيروس كورونا خلال أيام

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

قطر تدين مقتل فخري زاده وتدعو إيران إلى ضبط النفس

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري (الجزيرة)

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)