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سياسة|أمريكا

حاكم نيويورك: منفذ حادث الدهس في مانهاتن مرتبط بتنظيم الدولة

جثث بالقرب من موقع الهجوم الذي نفذ بشاحنة في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية
جثث بالقرب من موقع الهجوم الذي نفذ بشاحنة في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية
1/11/2017

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، الأربعاء، إن منفذ حادث الدهس بحي مانهاتن بالولاية، والذي قتل فيه 8 أشخاص، أمس الثلاثاء، على صلة بتنظيم الدولة.

وأوضح كومو في تصريحات صحفية أنه بعد وصول المشتبه به إلى الولايات المتحدة بدأ في الاطلاع  على منهج تنظيم الدولة والأفكار المتطرفة.

ووصف كومو المهاجم بأنه أحد "الذئاب المنفردة" وهو مصطلح يستخدم لوصف الأشخاص الذين ينفذون هجمات إرهابية ويتبعون منهج تنظيم الدولة ولكنهم لا يعملون بشكل منظم ضمن التنظيم.

وقُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح، مساء الثلاثاء، جراء عملية دهس استهدفت عددًا من المارة قرب مبنى مركز التجارة العالمي في مانهاتن.

وقالت مصادر إعلامية أمريكية، إنه تم التعرف على هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم، ويدعى "سيف الله سايبوف" من أصول أوزبكية ويبلغ من العمر 29 سنة.

ويعتبر هذا الهجوم هو أعنف عمل إرهابي في نيويورك منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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