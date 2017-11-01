تضارب بشأن العدد الحقيقي للجنود الأمريكيين في سوريا

قال الجنرال الأمريكي جميس جيرارد قائد العمليات الخاصة لقوات التحالف الدولي، إنّ نحو 4 آلاف جندي أمريكي منتشرون داخل الأراضي السورية، بهدف دعم ما يُعرف بقوات سوريا الديمقراطية.

وصحح جيرارد الذي يشغل منصب قائد قوات المهام المشتركة، في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع الأمريكية، تصريحاته قائلاً "أعتذر قلتها بالخطأ، فعدد الجنود الأمريكان في سوريا، 500 فقط".

وبحسب الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية، فإنّ عدد الجنود الأمريكان العاملين داخل الأراضي السورية، 503 جنود، باستثناء القوات المناوبة.

وعن رفع عناصر قوات سوريا الديمقراطية صور عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني في محافظة الرقة، اكتفى جيرارد بالقول إنّ بلاده لا تدعم مثل هذه التصرفات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون إنّ الرقم الذي ذكره الجنرال جيرارد، غير صحيح.

وقال باهون في هذا السياق: "أعرف العدد السري لقواتنا العاملة في سوريا، وعدد الجنود الأمريكيين الموجودين هناك أقل بكثير من الرقم الذي ذكره الجنرال جيرارد".