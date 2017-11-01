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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يأمر بتشديد إجراءات التحقّق من الأجانب بعد هجوم نيويورك

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
1/11/2017

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الثلاثاء أنه أمر بتشديد إجراءات التحقق من الأجانب الراغبين بدخول الولايات المتحدة، بعيد الهجوم الذي أوقع 8 قتلى في نيويورك.

وقال ترمب في تغريدة على توتير "أمرت للتو وزارة الأمن الداخلي بتعزيز برنامج إجراءات الفحص المشددة.. اللياقة السياسية لا بأس بها ولكنها لا تتناسب مع هذا الوضع!"

وجاءت أحدث تغريدة لترمب بعد ساعات من مقتل ثمانية أشخاص عندما اقتحم رجل بشاحنة صغيرة ممرا للدراجات في نيويورك.

ولم تدل السلطات بأي تفاصيل عن هوية مرتكب الهجوم سوى أنه رجل عمره 29 عاما وأصيب بجروح خلال اعتقاله، لكن وسائل إعلام أشارت إلى أنه أوزبكي يقيم في الولايات المتحدة منذ 2010.

وقبل أسبوعين علّق القضاء الفيدرالي الأمريكي تطبيق الصيغة الثالثة من مرسوم ترمب للهجرة بحجة أنه ينطوي على تمييز غير قانوني ضد رعايا سبع دول هي اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد، ولا يعزز كما تقول ادارة ترمب الأمن القومي الأمريكي.

ويتهم معارضو ترمب الرئيس الأمريكي بمعاملة تمييزية ضد المسلمين.

وكان ترمب شدد على وجوب منع تنظيم الدولة من "العودة أو الدخول" إلى الولايات المتحدة، بعد هجوم نيويورك الذي وصفته السلطات بأنه هجوم "إرهابي"، ولكن من دون ان تتهم أي تنظيم بالوقوف خلفه كما أن أي جهة لم تتبنه في الحال.

وهذه هي المرة الأولى منذ هجمات سبتمبر/أيلول 2001 التي يسقط فيها قتلى في هجوم في نيويورك.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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