السلطة الفلسطينية تتسلم مسؤولية معابر قطاع غزة

بدأت في قطاع غزة صباح الأربعاء مراسم تسليم معابر القطاع للحكومة الفلسطينية، بموجب اتفاق المصالحة مع بين حركتي حماس وفتح.

ووقع نظمي مهنّا، المسؤول في السلطة الفلسطينية، ونظيره في حماس، الاتفاق الذي يسمح بنقل مسؤولية المعبر، في خطوة تشكل اختبارا لاتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أُبرم الشهر الماضي.

ودخل موظفو السلطة الفلسطينية إلى معبري إريز وكرم أبو سالم على الحدود مع إسرائيل ومعبر رفح على الحدود مع مصر، فيما جمع موظفو حماس معداتهم وغادروا المواقع.

وأعلن وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، بدء مراسم استلام المعبر، الذي صرح بأن الحكومة ستبدأ اليوم الأربعاء ممارسة مهامها على كافة المعابر، من خلال هيئة المعابر والحدود.

من جانبه، قال الناطق باسم هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة هشام عدوان إن حكومة التوافق ستكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن معابر القطاع.

وأوضح عدوان، أنه ووفقا لتفاهمات المصالحة الجارية بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية، سيتم تسليم المعابر -خاصة معبر رفح البري- وسيباشر موظفو السلطة عملهم فوراً، لافتا إلى أنه لن يكون هناك وجود لأي موظف سابق من موظفي غزة، ومن سيكون على المعابر هم الموظفون المحسوبون على حكومة التوافق.