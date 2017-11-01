الجزيرة تحتفل بالذكرى الـ 21 لانطلاقها بحضور أمير قطر

احتفلت شبكة الجزيرة الإعلامية مساء الأربعاء بالذكرى الحادية والعشرين لانطلاقها.

وحضر الحفل الذي أُقيم بمقر الشبكة في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "شمس لا تغيب"، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبدأ رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني كلمته بتوجيه الشكر لأمير قطر على دعمه للجزيرة وتأكيده على عدم إغلاقها.

وشدد الشيخ حمد بن ثامر على أن الجزيرة ستبقى على مبادئها الثابتة التي قامت عليها قبل 21 عاما، مشيرا إلى أن الحقيقة كانت غائبة قبل ذلك التاريخ.

وأضاف أنه لا غرابة من دول حصار قطر المطالبة بإغلاق القناة، مشيرا إلى أن هذا الحصار حصار للكلمة الحرة التي تمثلها الجزيرة.

وتحظى الجزيرة بتأييد واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية، فبُعَيد الإعلان عن طلب دول الحصار إغلاق القناة، توالت ردود فعل عالمية مستنكرة ومستهجنة لطلب رأته لا يمت إلى العصر الحديث بصلة، بل يعود إلى عهود ولّت.

وشدد رئيس مجلس إدارة الشبكة على أن الإنسان سيبقى محور اهتمامها، مؤكدا أن الجزيرة تحظى الآن -أكثر من أي وقت- بالتقدير لدى ملايين البشر في كل أنحاء العالم.

وكشف أن الشبكة ستصدر منصات جديدة للبث الرقمي على الهواتف النقالة بلغات عالمية عدة، منها الفرنسية.

كما أضاف أنه سيتم إطلاق خدمة إخبارية على الموقع الإلكتروني باللغتين الصينية والإندونيسية قريبا.