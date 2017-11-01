استقالة وزير الدفاع البريطاني جراء اتهامات بالتحرش الجنسي

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن سلوكه في الماضي كان أقل من المستوى العالي اللازم لمنصبه، وذلك خلال خطاب استقالة تقدمه به اليوم الأربعاء لرئيسة الوزراء البريطانية.

وقال فالون في خطاب استقالته إن " عددا من الاتهامات ظهر للسطح بشأن أعضاء البرلمان في الأيام الأخيرة، بما في ذلك بعض ما يتعلق بسلوكي في الماضي."

وأضاف: "كثير من هذه الاتهامات خاطئ إلا أنني أتقبل أنه في الماضي كنت أقل من هذا المستوى الرفيع الذي نشترطه في القوات المسلحة التي أشرف بأنني أمثلها".

ونشر مكتب رئيسة الوزراء نص الخطاب.

وورد اسم فالون في مقال صحفي هذا الأسبوع جاء فيه أنه لمس ركبة مذيعة عام 2002.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الاثنين أن المتحدث باسم فالون قال إنه اعتذر عن الواقعة في ذلك الوقت. وغردت المذيعة على تويتر قائلة إنها اعتبرت الأمر منتهيا.

وفي وقت سابق اليوم قالت ماي إنها ستتخذ إجراءات لدى ظهور مزاعم تدعمها أدلة على سوء السلوك الجنسي.

وقالت للنواب "أنا واضحة جدا في أنني ستأخذ إجراء ضد الذين تثور بشأنهم مزاعم بشأن سوء السلوك مدعومة بالأدلة".