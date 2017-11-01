إحالة حسن مالك إلى محكمة أمن الدولة طوارئ بمصر

قالت مصادر قضائية في مصر إن النائب العام قرر اليوم الأربعاء إحالة رجلي الأعمال حسن مالك وعبد الرحمن سعودي و22 شخصا آخرين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.

والتهم الموجهة لهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها.

وذكرت المصادر أن النيابة وجهت للمتهمين تهم "تولي قيادة بجماعة الإخوان المسلمين والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد"، وأضافت المصادر أن من بين المتهمين أحد أبناء مالك.

وكانت السلطات ألقت القبض على مالك في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 وتقرر حبسه على ذمة التحقيق بتهمة شغل منصب قيادي في جماعة الإخوان وإمدادها بالأموال. وقضت محكمة في مايو/أيار بإخلاء سبيله لكن النيابة طعنت على القرار وقبلت محكمة أخرى الطعن.

وألقت مصر القبض على آلاف المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان وقدمتهم للمحاكمة عقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، ومن بين المحبوسين مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع وقادة آخرون.