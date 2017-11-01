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سياسة

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يخرج عن صمته للمرة الأولى منذ حصار قطر

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني
1/11/2017

في أول تصريح له منذ بدء حصار قطر قبل نحو 5 أشهر، هاجم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "عبد اللطيف الزياني" دولة قطر وادعى أن إعلامها يشن حملة ضد المجلس وأمانته العامة.

واستنكر الزياني في بيان أصدره الثلاثاء ما وصفها بالهجمة الإعلامية التي قال إن وسائل إعلام قطرية تشنها ضد مجلس التعاون وأمانته العامة، وهو ما اعتبره رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية عبد الله العذبة مؤشرا على التأثير الإماراتي في البحرين.

ووصف الزياني الحملة بأنها "ظالمة وتجاوزت كل الأعراف والقيم والمهنية الإعلامية، مستخدمة خطابا إعلاميا غير معهود من أبناء الخليج، ومليئا بالتجاوزات والإساءات والتطاول".

واستغرب الزياني ما قال إنها محاولة بعض وسائل الإعلام القطرية تحميل الأمين العام مسؤولية حل الأزمة الخليجية، وقال إن المسؤولين في الحكومة القطرية والإعلام القطري يدركون أن حل الأزمة وإنهاء تداعياتها بيد قادة دول المجلس.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن الحل ليس من مسؤوليات الأمين العام الذي يتلقى وينفذ قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري فقط.

واستهجن الزياني محاولة ربط موقفه من الأزمة بجنسيته البحرينية وموقف البحرين، مؤكدا حرصه على تماسك مجلس التعاون.

من جانبه، قال عبد الله العذبة للجزيرة إن تصريح الزياني يعكس تأثير إمارة أبو ظبي في صنع القرار بالبحرين، فالتصريح لم يأت إلا بعد تصريحات لملك البحرين ووزير خارجيتها ضد قطر، وهناك -حسب رأي العذبة- دور لأبو ظبي في إفشال الوساطة الكويتية والقمة الخليجية.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية أنه لم يقل أحد في الإعلام القطري إن الحل بيد الأمين العام، ولكن بحكم "ضعفه" فهو لا يستطيع أن يستقيل ويرفع عن نفسه الحرج، حسب قول العذبة.

المصدر : الجزيرة
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