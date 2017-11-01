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سياسة|الكويت

أمير الكويت يعيد تكليف جابر مبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
1/11/2017

كلّف أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (الأربعاء) رئيس الحكومة المستقيلة، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بتشكيل حكومة جديدة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن الأمر الصادر عن الأمير يقضي بـ"تعيينه سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".

وأمس الثلاثاء، استقبل أمير الكويت، على التوالي، الشيخ ناصر الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء السابق، ورئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وذلك في إطار المشاورات التقليدية التي تسبق تشكيل الحكومة الجديدة.

وتعتبر الحكومة المزمع تشكيلها السابعة التي يرأسها جابر المبارك الصباح، حيث سبق أن ترأس الحكومة للمرة الأولى في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، والسادسة مطلع ديسمبر/ كانون أول 2016، والتي استقالت الاثنين الماضي.

المصدر : الأناضول + وكالة الأنباء الألمانية
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