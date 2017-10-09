74% انخفاضا في عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا

أعلنت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين الألمانية الاثنين أن عدد طالبي اللجوء إلى البلاد تراجع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي

بنسبة 74% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2016.

وقالت الهيئة ،في بيان لها، إن عدد اللاجئين الجدد الذين وفدوا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017 بلغ 124 ألف طالب لجوء، ما يمثل انخفاضا ملحوظا عن نفس الفترة من عام 2016مشيرة إلى أن أغلب طالبي اللجوء خلال الفترة المذكورة منحدرون من سوريا والعراق وأفغانستان.

وكانت ألمانيا سجلت العام الماضي قدوم نحو 280 ألف طالب لجوء، كما سجلت 890 ألف طالب لجوء عام 2015.

يذكر أن من بين الأسباب الرئيسية لتراجع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا، إغلاق طرق البلقان وإبرام اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.