نصر الله: السعودية وإسرائيل خطر على الأمن الإقليمي

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني " حسن نصر الله" إنّ تدخل السعودية مع أمريكا هو ما يدمر المنطقة.

جاءت تصريحات نصر الله، في كلمة متلفزة ألقاها في ذكرى مقتل قياديين اثنين من حزب اللهن والتي قال فيها أيضا: " نحن في المنطقة أمام مشروع أمريكي – سعودي جديد، وإيران هي في طليعة من يريد التخلّص من هذا المشروع".

وأضاف نصر الله، رداً على حديث وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان عن تشكيل تحالف دولي ضد حزب الله لتحقيق الأمن الإقليمي، أن السعودية إلى جانب إسرائيل تشكل خطرا على الأمن والسلام الإقليميين، حسب وصفه.