مسؤول إماراتي: تخلي قطر عن تنظيم كأس العالم ينهي الأزمة

قال تقرير لوكالة أسوشيتد برس للأنباء إن تغريدات المسؤول الإماراتي ضاحي خلفان على تويتر هي أول مرة يربط فيها مسؤول من دول الحصار بين الأزمة مع قطر وبين تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

وأضافت الوكالة أن تغريدة ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي السابق تأتي في وقت تزداد فيه محاولات استهداف قطر وتنظيمها لبطولة كأس العالم من قبل منتقديها.

وغرد خلفان الاثنين قائلا إن "تحليله الشخصي" للموقف قد أسيء فهمه.

وقالت الوكالة إن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أبلغها الجمعة أن الحصار "لا يمثل أي خطر" على البطولة.

وكتب خلفان الأحد عبر حسابه على تويتر قائلا "إذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه".

وعاد خلفان الاثنين ليقول إن ما كتبه على صفحته كان "تحليلا شخصيا" وأن حسابه يعبر عن رأيه "الشخصي ولا يمثل أي جهة أو طرف أخر".

وأضاف خلفان أن بعض "الصحف الغربية ترجمت تغريدته بالخطأ" متهما المترجم بتلقي "رشوة قطرية".

وتعليقا على تغريدات خلفان، نقلت الوكالة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "أنه لا يعلق على التخمينات".

ونقلت الوكالة عن حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث الجمعة أن العمل في مشروعات البطولة يسير وفقا للجدول الزمني بالرغم من الحصار الذي تتعرض له قطر.

وأضاف أنهم "يعملون من أجل أن تترك بطولة كأس العالم إرثا لشعوب منطقة الشرق الأوسط كما أنه فرصة لتحويل المنطقة لمستقبل مستقر".