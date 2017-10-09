مرشح قطر يتصدر نتائج الجولة الأولى من انتخابات اليونسكو

تصدر المرشح القطري وزير الثقافة السابق حمد بن عبد العزيز الكواري الجولة الأولى من الانتخابات لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وقالت منظمة اليونسكو في بيان لها إن المرشح القطري حصل على 19 صوتًا من إجمالي عدد أصوات المجلس التنفيذي للمنظمة والبالغ عددها 58 صوتًا.

وجاءت المرشحة الفرنسية أودري أزولاي، وزيرة الثقافة والاتصالات، في المركز الثاني ضمن نتائج الجولة الأولى، والتي جرت في العاصمة الفرنسية باريس، بحصولها على 13 صوتًا.

فيما جاءت وزيرة الدولة المصرية للأسرة والسكان السابقة مشيرة خطاب في المركز الثالث بحصولها على 11 صوتًا.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن مرشحة لبنان فيرا خورى لاكويه حصلت على 6 أصوات، وحصل مرشح الصين كيان تانغ على 5 أصوات وحصل كل من مرشح أذربيجان فولاد بلبل-أوغلو ومرشح فيتنام فام سان شاو على صوتين لكل منهما.

وينتخب المجلس التنفيذي لليونسكو مدير عام اليونسكو من خلال انتخابات على أربع جولات تصويت بدأت اليوم تنتهي في 13 من الشهر نفسه. ويشترط للفوز حصول المرشح على نسبة (50%+1) والتي تعادل 30 صوتا.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على 30 صوتًا في أي جولة من الجولات الأربع الأولى ، تجرى جولة خامسة يشارك فيها الأول والثاني فقط من الجولة الرابعة ولا يشترط للفوز بها الحصول على الأغلبية المطلقة.

ومن المقرر أن يصادق المؤتمر العام للمنظمة على المرشح الفائز في جلسة تعقد في 10 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، على أن يبدأ المدير العام الجديد للمنظمة مهام منصبه في 15 من الشهر نفسه خلفًا للمديرة العامة الحالية البلغارية إيرينا بوكوفا التي انتخبت للمرة الأولى عام 2009 وأُعيد انتخابها لولاية ثانية عام 2013. وهي أول امرأة تُنتخب مديرة عامة لليونسكو، كما أنها أول شخص من أوروبا الشرقية يتولى إدارة المنظمة.