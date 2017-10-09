شاهد: قتلى من أطفال الروهينغيا في غرق قارب

قتل 12 شخصا على الأقل وفقد عشرات آخرون بعد غرق مركب لمسلمي الروهينغيا الفارين من بورما، حسبما أعلن حرس الحدود في بنغلاديش.

وهؤلاء هم أحدث ضحايا أعمال العنف التي أجبرت ما يربو على نصف مليون شخص على الفرار من ديارهم في ميانمار.

وقال المسؤول في حرس الحدود "علاء الدين نايان" إن المركب "كان يقل حوالي 100 شخص" وإن شهادات الناجين تشير إلى أن بين هؤلاء كان هناك نحو أربعين راشدا، موضحا أن "الباقين أطفال".

ووقع حادث الغرق الجديد مساء الأحد بالقرب من قرية "غالاشار "الساحلية في خليج البنغال بالقرب من مصب نهر ناف الذي يفصل بين ميانمار وبنغلاديش.

وقال حرس الحدود إنه عثر (الاثنين) على جثث 12 شخصا هم "عشرة أطفال وسيدة مسنة ورجل".

وفر أكثر من نصف مليون من الروهينغيا من شمال ولاية أراكان (راخين) في شهر واحد هربا من عمليات عسكرية ينفذها الجيش وأعمال عنف وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي".

ورغم وجود إشارات إلى تراجع حدة العنف خلال الأسابيع الماضية، مازال عشرات الآلاف من الروهينيغا يتدفقون إلى بنغلاديش بعدما تحولت مئات القرى في المنطقة التي شهدت أعمال العنف إلى رماد بعدما أحرقها جيش ميانمار بمساعدة من عصابات بوذية، بحسب اللاجئين والمنظمات الحقوقية.