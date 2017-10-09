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سياسة|إسبانيا

شاهد: "انفصال" زوجين اختلفا حول استقلال كتالونيا

9/10/2017

تسببت الخلافات بشأن الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا الإسباني إلى خلق انقسامات عميقة بين بعض الأسر في المنطقة الشمالية الشرقية الغنية، وصل بعضها إلى الانفصال بين الزوجين.

ويستعد السياسيون الانفصاليون لإعلان الاستقلال من جانب واحد، وهى خطوة تقول الحكومة الإسبانية إنها غير دستورية، وستحدث أزمة اقتصادية كبيرة.

مونستيرات أرميسن وأطفالها غوردي ونيكولاس مؤيدون للاستقلال بقوة، لكن زوجها غوستافو غوميز، الذي ينحدر من أصل كولومبي، يدعم بقوة الوحدة الإسبانية، وهو الموقف الذي دفع زوجته وأولاده إلى وصفه بـ"الفاشي".

يقول غوميز إن آراءه دفعت أسرته إلى مطالبته بمغادرة منزله، وهو أمر تنكره زوجته.

وتقول أرميسن إن زوجها لا يحترم آراءها وآراء أطفالها.

وولدت أرميسن في برشلونة لوالدين من كاتالونيا، لكن عائلتها انتقلت إلى كولومبيا خلال ديكتاتورية فرانسيسكو فرانكو، وهذا هو المكان الذي التقت فيه زوجها، غوميز.

وعاش الزوجان في كتالونيا لمدة 10 سنوات.

وأقامت منطقة كتالونيا شمال شرقي إسبانيا، والتي تتمتع بلغتها وثقافتها الخاصة، استفتاء يوم 1 أكتوبر/تشرين أول حول الاستقلال، في تحد للمحكمة الدستورية الإسبانية التي حظرت التصويت واعتبرته غير قانوني.

وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إنه سيمنع استقلال كاتالونيا، مؤكدًا أن بلاده ستظل متحدة، وأنه سيستخدم كل الوسائل التشريعية والصلاحيات الدستورية لمنع حدوث الاستقلال.

وتجمع الآلاف في شوارع مدريد وبرشلونة السبت، في وقت تستعد فيه كتالونيا لإعلان الاستقلال، وارتدى كثيرون ثياباً بيضاء ودعوا لإجراء محادثات لنزع فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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