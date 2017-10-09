شاهد: البحث عن ناجين في إدلب بعد غارات للنظام السوري

يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين في إدلب بعد غارات جوية قاتلة وثقتها مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم سحب رجل وطفل من تحت الأنقاض في إدلب، الأحد، في أعقاب غارة جوية شنها النظام السوري استهدفت مدينة معرة النعمان.

وقال الدفاع المدني السوري المعروف باسم "الخوذ البيضاء" على حسابه على تويتر، إن طائرات يعتقد أنها من الجيش السوري قد أصابت سوقا في معرة النعمان في إدلب يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وذكرت وكالة أنباء سمارت أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم في الهجوم الذى تسبب في أضرار كبيرة للمباني التجارية القريبة.

ووفقا لناشطين، استهدف الطيران الحربي لقوات النظام السوق الشعبي بمدينة معرة النعمان في ريف إدلب، متسببا في مقتل 11 شخصا، وقالوا إن الطائرات حلقت في أجواء المدينة قبل أن تستهدف مدخل السوق قرب المركز الثقافي.

تجدر الإشارة إلى أن إدلب والمناطق المجاورة لها في شمال غرب سوريا تضم ​​حاليا أكثر من مليوني شخص معظمهم لاجئون من مناطق أخرى كانت تسيطر عليهاقوات المعارضة سابقا وسقطت على القوات الموالية للنظام.