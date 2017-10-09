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سياسة

سيناتور جمهوري: البيت الأبيض تحول إلى مركز لرعاية المسنين

السيناتور الجمهوري بوب كوركر, والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
السيناتور الجمهوري بوب كوركر, والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
9/10/2017

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سجال جديد مع عضو في حزبه الجمهوري، والذي رد عليه في هجوم عنيف في المقابل.

وقال ترمب على حسابه على "تويتر" إن القرار الذي اتخذه مؤخرًا عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي، السيناتور بوب كوركر، بعدم السعي لإعادة انتخابه يرجع إلى رفض ترمب دعمه وتأييده.

وكتب ترمب أن كوركر "توسل" ليحصل على دعمه، وأضاف "لقد كان  يريد أيضًا أن يكون وزير خارجية، وأنا قلت له: كلا، شكرًا".

وتابع ترمب في سلسلة التغريدات قائلًا إن كوركر "مسؤول بشكل كبير عن صفقة إيران البشعة".

وكانت حكومة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، سلف ترمب، قد تفاوضت مع إيران على الاتفاق الذي يحد من برنامج طهران النووي إلى جانب خمس قوى دولية أخرى.

وردا على ذلك، كتب كوركر، الأحد، عبر حسابه على تويتر: "إنه لعار أن البيت الأبيض أصبح مركزًا للرعاية النهارية للمسنين".

وقال كوركر، وهو عضو بمجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي: "من الواضح أن أحدهم تغيب عن مناوبته" بينما كان ترمب يغرد عبر تويتر.

يذكر أن الرئيس الأمريكي انتقد في الشهور الأخيرة علنًا عددًا من الجمهوريين من بينهم وزير العدل جيف سيشنز، ورئيس مجلس النواب بول رايان، وأعضاء مجلس الشيوخ جون ماكين وليزا ميركوفسكي وميتش ماكونيل زعيم أغلبية الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.

ولا يسمح ترمب غالبًا لشركاء السجال معه بالكلمة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ففي وقت لاحق كتب في تغريدة أن كوركر "أعطانا صفقة إيران"، ولم ينجز سوى القليل.

وأضاف ترمب "نحن بحاجة إلى أشخاص يمكنهم إنجاز المهمة المنوطة بهم"!

وأعرب ترمب في أكثر من مناسبة عن عدم موافقته على الاتفاق النووي الإيراني الذي تم إبرامه عام 2015 وأخفق مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية في عرقلته.

وبالإضافة إلى ذلك، انتقد كوركر الرئيس ترمب على نحو متزايد في الأشهر الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بتعامله مع احتجاجات شارلوتسفيل في أغسطس/آب الماضي.

وبعد ذلك بفترة قصيرة، قال كوركر (65 عامًا) في تصريح لقناة "دابليو تي في سي" ومقرها تشاتانوغا بولاية تينيسي، إن الرئيس "لم يتمكن بعد من إظهار الاستقرار ولا بعض الكفاءة التي يحتاجها للبرهنة على نجاحه".

وقال كوركر في المقابلة نفسها إن ترمب "لا يفهم شخصية هذه الأمة"، وأنه بحاجة إلى "تجاوز مشاكله".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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