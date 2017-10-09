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سياسة

تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق موظف ثان بالقنصلية الأمريكية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
9/10/2017

أصدرت السلطات التركية أمر اعتقال بحق موظف بالقنصلية الأمريكية، كما استدعت وزارة الخارجية التركية مستشار السفارة الأمريكية في أنقرة، بعد قرار واشنطن تعليق منح التأشيرات في تركيا.

وأوضحت مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، أنّه تم استدعاء المستشار فيليب كوسنت، لأن السفير الأمريكي، جون باس، متواجد خارج أنقرة، مشيرة إلى أنّ مسؤولي الخارجية التركية أبلغوا كونست تطلعات تركيا لتراجع واشنطن عن هذا القرار الذي سيتسبب في تصعيد لا لزوم له.

وعلقت الولايات المتحدة الأحد كل خدمات التأشيرات لغير الهجرة في ممثلياتها في تركيا، وقالت إنها مضطرة "لإعادة تقييم التزام" أنقرة أمن البعثات الدبلوماسية الأمريكية وموظفيها في البلد.

واتخذ هذا القرار ردا على توقيف أحد الموظفين الأتراك في السفارة الأمريكية الأربعاء الماضي بعدما اتهمه القضاء التركي بأن له صلة بحركة غولن، التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي.

وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن، على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس.

من جانب آخر قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات أصدرت أمرا باعتقال موظف آخر بالقنصلية الأمريكية (الاثنين).

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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