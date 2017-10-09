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سياسة|البوسنة

القضاء البوسني يبرئ بطل حرب مسلما دافع عن سربرنيتشا

ناصر أوريتش, بطل الحرب المسلم المدافع عن سريبرينيتسا
ناصر أوريتش, بطل الحرب المسلم المدافع عن سريبرينيتسا
9/10/2017

برَّأت محكمة في سراييفو (الاثنين) بطل حرب مسلم في سربرنيتشا من تهم ارتكاب جرائم حرب، ما أثار ردود أفعال أظهرت مجددا الانقسام الحاد في البلاد التي دمرتها الحرب في التسعينيات.

وقد تم تبرئة ناصر أوريتش (50 عامًا) من تهمة قتل ثلاثة جنود صرب.

وكان أوريتش، وقت وقوع الجريمة، يترأس قوة دفاع مسلمي البوسنة في سربرنيتشا، البلدة التي حاصرتها قوات الصرب خلال معظم فترة الحرب من   1992 إلى 1995.

ويعد أوريتش من ضمن الناجين القلائل الذي نجوا من الجيب، الذي حاصره الصرب في تموز/يوليو 1995.

وكانت قوات الصرب قد قتلت نحو 8 آلاف صبي ورجل وطردت النساء والأطفال وكبار السن، فيما اعتبرته محكمة العدل الدولية إبادة جماعية.

وقد ألغت غرفة استئناف بمحكمة جرائم حرب الأممية ومقرها لاهاي حكم إدانة أوريتش الذي صدر عام 2008، منذ عامين، وبرأته من جميع التهم.

وبينما ينظر مسلمو البوسنة إلى أوريتش باعتباره بطلًا لقتاله في سربرنيتشا، فإن الصرب في البوسنة وصربيا يعتبرونه واحدا من أسوأ الشخصيات.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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