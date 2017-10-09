العراق: نرفض أي عمل عسكري من دول الجوار يستهدف كردستان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفض أي تدخل عسكري من أي دولة مجاورة يستهدف إقليم كردستان العراق على خلفية الاستفتاء الذي أجرته حكومة الإقليم يوم 25 سبتمبر أيلول الماضي للانفصال.

وقال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، "إننا مع وحدة أراضي العراق، وتؤيدنا في ذلك الدول والمجتمع الدولي والأمم المتحدة"، معتبرا أن مسألة استفتاء انفصال الإقليم مشكلة عراقية داخلية ويمكن حلها بالحوار وفق الدستور مؤكدا أن بلاده لا تسمح بأي تهديد أو تعد من الدول المجاورة يطال كردستان.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد تعتبر الاستفتاء غير دستوري وغير مشروع، وتطالب بإلغاء نتائجه وكل ما يترتب عليها، وفرضت عقوبات على الإقليم، فيما يتمسك قادة إقليم كردستان بالاستفتاء ونتائجه التي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، إذ وافق 92.73 بالمئة منهم على الانفصال عن العراق وتكوين دولة مستقلة.