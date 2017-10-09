البث الحي
سياسة|العراق

العراق: نرفض أي عمل عسكري من دول الجوار يستهدف كردستان

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري
9/10/2017

أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفض أي تدخل عسكري من أي دولة مجاورة يستهدف إقليم كردستان العراق على خلفية الاستفتاء الذي أجرته حكومة الإقليم يوم 25 سبتمبر أيلول الماضي للانفصال.

وقال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، "إننا مع وحدة أراضي العراق، وتؤيدنا في ذلك الدول والمجتمع الدولي والأمم المتحدة"، معتبرا أن مسألة استفتاء انفصال الإقليم مشكلة عراقية داخلية ويمكن حلها بالحوار وفق الدستور مؤكدا أن بلاده لا تسمح بأي تهديد أو تعد من الدول المجاورة يطال كردستان.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد تعتبر الاستفتاء غير دستوري وغير مشروع، وتطالب بإلغاء نتائجه وكل ما يترتب عليها، وفرضت عقوبات على الإقليم، فيما يتمسك قادة إقليم كردستان بالاستفتاء ونتائجه التي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، إذ وافق 92.73 بالمئة منهم على الانفصال عن العراق وتكوين دولة مستقلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)